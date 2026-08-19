Иран готовит удар по Европе: какие объекты могут оказаться под прицелом

Иранский режим может перенести новый виток противостояния далеко за пределы Ближнего Востока. В случае решения президента США Дональда Трампа пойти на дальнейшую эскалацию, Тегеран рассматривает возможность атак на американские военные цели в Европе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные с позицией иранских властей.

Иран. Фото: из открытых источников

По данным издания, в Тегеране уже прорабатывают разные сценарии ударов по объектам, связанным с США, в странах Юго-Восточной Европы. Одной из возможных целей может стать Болгария.

В июле София разрешила использовать авиабазу Бесмер для дозаправки американских самолетов. Именно это обстоятельство, по информации источников, могло привлечь внимание иранского военно-политического руководства.

Еще одним возможным направлением для атаки называют Кипр. Остров уже оказывался в центре напряжения вокруг конфликта на Ближнем Востоке: в марте беспилотник атаковал британскую военную базу.

Помимо военных объектов, Иран, по данным FT, рассматривал и сценарии ударов по критической инфраструктуре. В частности, речь шла о возможном повреждении подводных оптоволоконных кабелей в Ормужском проливе, если конфронтация с Вашингтоном перейдет в новую фазу.

Такие планы свидетельствуют о том, что в Тегеране все серьезнее готовятся к возможному возобновлению масштабного противостояния. Иранские чиновники, по информации издания, не исключают, что новая война может начаться в ближайшее время.

Переговоры по возобновлению работы Ормузского пролива фактически зашли в тупик. Дополнительное напряжение ситуации добавляют кадровые решения верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи, назначившего представителей жесткой линии на ключевые должности в сфере безопасности.

Между тем, Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном пока нет никаких переговоров или даже запланированных контактов. Это лишь усугубляет опасения, что следующая фаза конфликта может выйти далеко за пределы Ближнего Востока.

Также издание "Комментарии" сообщало – никто не ожидал такого эффекта от войны с Ираном: что произошло с рейтингом Трампа.



