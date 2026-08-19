Іран готує удар по Європі: які об’єкти можуть опинитися під прицілом

Іранський режим може перенести новий виток протистояння далеко за межі Близького Сходу. У разі рішення президента США Дональда Трампа піти на подальшу ескалацію Тегеран розглядає можливість атак на американські військові цілі в Європі. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з позицією іранської влади.

Іран. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, в Тегерані вже опрацьовують різні сценарії ударів по об’єктах, пов’язаних зі США, у країнах Південно-Східної Європи. Однією з потенційних цілей може стати Болгарія.

У липні Софія дозволила використовувати авіабазу Безмер для дозаправки американських літаків. Саме ця обставина, за інформацією джерел, могла привернути увагу іранського військово-політичного керівництва.

Ще одним можливим напрямком для атаки називають Кіпр. Острів уже опинявся в центрі напруження навколо конфлікту на Близькому Сході: у березні безпілотник атакував британську військову базу.

Крім військових об’єктів, Іран, за даними FT, розглядав і сценарії ударів по критичній інфраструктурі. Зокрема, йшлося про можливе пошкодження підводних оптоволоконних кабелів в Ормузькій протоці, якщо конфронтація з Вашингтоном перейде в нову фазу.

Такі плани свідчать про те, що в Тегерані дедалі серйозніше готуються до можливого відновлення масштабного протистояння. Іранські посадовці, за інформацією видання, не виключають, що нова війна може розпочатися найближчим часом.

Переговори щодо відновлення роботи Ормузької протоки фактично зайшли в глухий кут. Додаткової напруги ситуації додають кадрові рішення верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї, який призначив представників жорсткої лінії на ключові посади у сфері безпеки.

Тим часом Трамп заявив, що між Вашингтоном і Тегераном наразі немає жодних переговорів чи навіть запланованих контактів. Це лише посилює побоювання, що наступна фаза конфлікту може вийти далеко за межі Близького Сходу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ніхто не очікував такого ефекту від війни з Іраном: що сталося із рейтингом Трампа.



