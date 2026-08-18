Ніхто не очікував такого ефекту від війни з Іраном: що сталося із рейтингом Трампа

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня за час його нинішнього перебування у Білому домі. На тлі війни з Іраном невдоволення діями адміністрації зростає, а більшість американців не вірить, що конфлікт вдасться завершити швидко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Згідно з результатами опитування Reuters/Ipsos, роботу Трампа на посаді президента зараз схвалюють лише 33% американців. Ще 64% респондентів заявили, що не підтримують діяльність глави Білого дому.

Цей показник став антирекордом цьогорічного президентського терміну Трампа. Крім того, він повторив мінімальну позначку, зафіксовану під час його попереднього перебування при владі – у грудні 2017 року.

Окремим джерелом тривоги для американців залишається участь США у конфлікті з Іраном. Близько 80% учасників дослідження вважають, що протистояння може затягтись надовго.

Цікаво, що побоювання поділяють прихильники обох найбільших партій. Про тривалий характер конфлікту заявили 87% демократів та 71% республіканців. Таким чином, песимізм щодо війни виходить далеко за межі традиційного політичного протистояння в США.

Лише 16% опитаних припускають, що конфлікт може завершитися протягом кількох тижнів. Інші або очікують затяжного протистояння, або змогли спрогнозувати його тривалість.

Опитування Reuters/Ipsos проводилось в онлайн-форматі серед 1166 повнолітніх громадян США по всій країні. Заявлена статистична похибка дослідження становить трохи більше трьох відсоткових пунктів.

Падіння рейтингу стає тривожним сигналом для Білого дому: війна, яку адміністрація змушена пояснювати суспільству як необхідну, дедалі помітніше перетворюється на внутрішньополітичну проблему. І якщо конфлікт з Іраном справді затягнеться, тиск на Трампа може стати ще сильнішим.

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