Иран готовит "живой щит": молодежь зовут стать вокруг электростанций на фоне угроз США

В Иране разворачивается новая кампания, которая уже вызвала резонанс в мире – молодежь призывают создать так называемую "живую цепь" вокруг электростанций. Инициатива появилась на фоне обострения напряжения после заявлений США о возможных ударах по инфраструктуре страны.

Власти Ирана призывают граждан выйти к стратегическим объектам – это объясняют "защитой инфраструктуры"

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет CNN.

Инициатива власти

Заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими опубликовал обращение в соцсетях, призвав молодежь присоединиться к кампании под названием "Живая цепь иранской молодежи за светлое будущее".

По его словам, акция должна пройти одновременно по всей стране. Участники должны собраться возле электростанций и стать бок о бок, демонстрируя готовность защищать объекты критической инфраструктуры.

Чиновник подчеркнул, что к участию приглашают представителей разных сфер – спортсменов, художников, культурных деятелей и всех небезразличных граждан. Кампанию позиционируют как мирный сигнал против возможных атак.

Что стало причиной

Инициатива появилась после резких заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил нанести удары по инфраструктуре Ирана в случае, если страна не откроет Ормузский пролив.

На этом фоне иранские власти пытаются продемонстрировать внутреннюю мобилизацию населения и готовность к противостоянию. В то же время эксперты отмечают, что подобные акции могут носить и пропагандистский характер.

Реакция и беспокойство

Правозащитные организации уже выражают серьезную обеспокоенность. Использование гражданского населения для защиты стратегических объектов может создать дополнительные риски и противоречить международному гуманитарному праву.

Особую тревогу вызывает информация о предыдущем опыте Ирана . По данным правозащитников, страна уже прибегала к вовлечению несовершеннолетних в военные процессы, в частности, во время ирано-иракской войны.

Кроме того, недавно появились сообщения, что Корпус стражей исламской революции обращался к гражданам от 12 лет с призывами помогать в патрулировании и других действиях, связанных с безопасностью.

На этом фоне инициатива с живой цепью выглядит еще более противоречивой, ведь может фактически превратить гражданских в элемент оборонной стратегии государства.

