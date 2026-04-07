Головна Новини Світ Близький Схід РФ передала Ірану координати енергетики Ізраїлю: новий виток загрози на Близькому Сході
РФ передала Ірану координати енергетики Ізраїлю: новий виток загрози на Близькому Сході

Розвіддані дозволяють завдавати точкових атак по ключовій інфраструктурі країни.

7 квітня 2026, 10:18
Проніна Анна

Російська розвідка передала Ірану детальний перелік об’єктів критичної енергетичної інфраструктури Ізраїлю разом із координатами для можливих ударів. Йдеться про десятки стратегічних цілей, ураження яких може мати масштабні наслідки.

У списку – десятки критичних об’єктів, удар по яких може спричинити енергоколапс

Як повідомляють "Коментарі", про це пише The Jerusalem Post із посиланням на джерело в українській розвідці.

За наявною інформацією, у списку – 55 енергетичних об’єктів, які Росія класифікувала за рівнем важливості для ізраїльської енергосистеми. Передані дані можуть дати змогу Ірану здійснювати точкові удари по найбільш уразливих вузлах.

Що входить до списку цілей

Російська сторона поділила потенційні об’єкти на три рівні.

До першого рівня віднесли ключові об’єкти генерації електроенергії, руйнування яких може фактично паралізувати всю енергосистему країни. Серед них – одна з найбільших електростанцій Ізраїлю.

Другий рівень охоплює великі міські та промислові енергетичні центри, які забезпечують електроенергією густонаселені регіони.

Третій рівень – це локальна інфраструктура, зокрема підстанції, що підтримують роботу окремих промислових зон і регіонів.

Чому це критично для Ізраїлю

У матеріалі зазначається, що ізраїльська енергосистема має специфічну вразливість. Вона фактично є ізольованою і не інтегрована з енергомережами сусідніх країн.

Це означає, що навіть пошкодження кількох ключових об’єктів може спричинити масштабний і тривалий блекаут, який буде складно швидко компенсувати.

Що відомо про роль Росії

За даними української сторони, РФ не лише передала координати, а й надала аналітичну оцінку слабких місць енергетичної системи Ізраїлю.

Раніше президент України заявляв, що Росія вже передавала Ірану супутникові розвіддані щодо енергетичної інфраструктури цієї країни.

Це свідчить про поглиблення військової співпраці між Москвою і Тегераном, що може мати серйозні наслідки для безпеки в регіоні.

Як повідомляли раніше "Коментарі", віце-президент США Джей Ді Венс може найближчим часом підключитися до переговорів з Іраном, якщо неофіційні контакти перейдуть у формат прямого діалогу.



