Іран готує “живий щит”: молодь кличуть стати навколо електростанцій на тлі загроз США

В Ірані розгортається нова кампанія, яка вже викликала резонанс у світі – молодь закликають створити так званий “живий ланцюг” навколо електростанцій. Ініціатива з’явилася на тлі загострення напруги після заяв США про можливі удари по інфраструктурі країни.

Влада Ірану закликає громадян вийти до стратегічних об’єктів – це пояснюють “захистом інфраструктури”

Як повідомляють "Коментарі", про це пише CNN.

Ініціатива влади

Заступник міністра у справах молоді та спорту Ірану Аліреза Рахімі опублікував звернення у соцмережах, закликавши молодь долучитися до кампанії під назвою “Живий ланцюг іранської молоді за світле майбутнє”.

За його словами, акція має відбутися одночасно по всій країні. Учасники повинні зібратися біля електростанцій і стати пліч-о-пліч, демонструючи готовність захищати об’єкти критичної інфраструктури.

Чиновник наголосив, що до участі запрошують представників різних сфер – спортсменів, митців, культурних діячів та всіх небайдужих громадян. Кампанію позиціонують як “мирний сигнал” проти можливих атак.

Що стало причиною

Ініціатива з’явилася після різких заяв президента США Дональда Трампа, який пригрозив завдати ударів по інфраструктурі Ірану у разі, якщо країна не відкриє Ормузьку протоку.

На цьому тлі іранська влада намагається продемонструвати внутрішню мобілізацію населення та готовність до протистояння. Водночас експерти зазначають, що подібні акції можуть мати і пропагандистський характер.

Реакція та занепокоєння

Правозахисні організації вже висловлюють серйозне занепокоєння. Використання цивільного населення для “захисту” стратегічних об’єктів може створити додаткові ризики та суперечити міжнародному гуманітарному праву.

Особливу тривогу викликає інформація про попередній досвід Ірану. За даними правозахисників, країна вже вдавалася до залучення неповнолітніх у військові процеси, зокрема під час ірано-іракської війни.

Крім того, нещодавно з’явилися повідомлення, що Корпус вартових ісламської революції звертався до громадян віком від 12 років із закликами допомагати у патрулюванні та інших діях, пов’язаних із безпекою.

На цьому тлі ініціатива із “живим ланцюгом” виглядає ще більш суперечливою, адже може фактично перетворити цивільних на елемент оборонної стратегії держави.

