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Иран хочет объединиться с РФ: Пезешкиан предложил новый формат сотрудничества

Иран хочет объединиться со странами СНГ, фактически присоединиться к структуре, которую Москва курирует

10 октября 2026, 11:02
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Кравцев Сергей

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать формат сотрудничества "страны СНГ + Иран", который должен углубить экономические, энергетические и транспортные связи государств региона. С инициативой он выступил на саммите СНГ в Туркменистане, сообщает иранское агентство Fars.

Иран хочет объединиться с РФ: Пезешкиан предложил новый формат сотрудничества

Иран. Фото: из открытых источников

По словам Пезешкиана, на фоне войн, кризисов, внешнего давления и перебоев в торговле странам необходимо укреплять региональные связи и искать альтернативные маршруты поставок товаров.

Иран, как подчеркнул президент, способен стать важным транспортным звеном между Центральной Азией, Евразией и международными морскими путями. В частности, Тегеран рассчитывает использовать возможности портов в Персидском и Оманском заливах, включая Чабахар.

Отдельно Пезешкиан поддержал развитие транспортного коридора, который должен связать Центральную Азию, Южную Азию и Европу через Каспийское море с использованием иранской инфраструктуры. Реализация подобных проектов могла бы расширить торговые возможности участников и укрепить позиции Ирана в региональной логистике.

Президент также отметил, что Иран впервые участвует в саммите СНГ в качестве специально приглашённой страны. По его мнению, это открывает дополнительные возможности для развития отношений с государствами объединения.

Помимо экономики, Пезешкиан затронул вопросы безопасности. Он заявил, что стабильность стран региона взаимосвязана, и призвал решать конфликты дипломатическим путём, на основе взаимного уважения, без угроз и давления.

Пока инициатива остаётся предложением Тегерана: о конкретных механизмах нового формата и сроках его создания не сообщалось. Однако стремление Ирана расширить транспортное сотрудничество может стать важным фактором в борьбе за торговые маршруты Евразии.

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