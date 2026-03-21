logo

BTC/USD

70278

ETH/USD

2145.84

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Иран испытал ракеты «дальней руки»: какие страны Европы могут оказаться под ударом
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран испытал ракеты «дальней руки»: какие страны Европы могут оказаться под ударом

Неудачная атака на базу в Индийском океане обнажила новые амбиции Тегерана: дальность поражения до 4000 км и более

21 марта 2026, 18:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После попытки удара по военно-морской базе Диего-Гарсия стало очевидно: Иран перешел к практическому использованию баллистических ракет промежуточной дальности. Об этом сообщает Defense Express, анализируя недавние пуски.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По имеющимся данным, Тегеран совершил два запуска по объекту США и Великобритании в Индийском океане. Впрочем, обе попытки оказались неудачными: одна ракета не достигла цели из-за технической неисправности, другую пытались перехватить американские силы с помощью системы SM-3, хотя подтверждения уничтожения нет.

Аналитики подчеркивают, что это первая попытка Ирана атаковать цель вне Ближнего Востока. Минимальная дистанция до базы составляет около 4000 км, что свидетельствует о новом уровне ракетных возможностей страны.

Если эти оценки подтвердятся, в зоне потенциального поражения окажется почти вся Европа. Фактически вне досягаемости остаются только отдельные западные регионы. в частности, Португалия, части Испания, Франция и Великобритания. В то же время, ранее Тегеран уже угрожал европейским странам ударами в случае поддержки операций США и Израиля.

По оценкам экспертов, для атаки могла использоваться ракета Khorramshahr-4 с боевой частью, несущая до 20 суббоеприпасов и способная поражать цели в широком радиусе.

Кроме того, иранские СМИ ранее сообщали о разработке более мощной модели – Khorramshahr-5 с заявленной дальностью до 12 тысяч километров. В случае появления Тегеран потенциально получит возможность доставать цели даже на территории США.

Несмотря на неудачу нынешней атаки, эксперты предостерегают: сам факт таких запусков свидетельствует о качественно новом уровне угроз, который уже выходит за рамки регионального конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — Третья мировая фактически началась: в Европе сделали настораживающее заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://defence-ua.com/army_and_war/otzhe_teper_iran_mozhe_dotjagnutisja_do_bud_jakoji_krajini_jevropi_krim_portugaliji_jakscho_mozhe_biti_balistikoju_na_4000_km-22272.html
Теги:

Новости

Все новости