Иран испытал ракеты «дальней руки»: какие страны Европы могут оказаться под ударом

После попытки удара по военно-морской базе Диего-Гарсия стало очевидно: Иран перешел к практическому использованию баллистических ракет промежуточной дальности. Об этом сообщает Defense Express, анализируя недавние пуски.

По имеющимся данным, Тегеран совершил два запуска по объекту США и Великобритании в Индийском океане. Впрочем, обе попытки оказались неудачными: одна ракета не достигла цели из-за технической неисправности, другую пытались перехватить американские силы с помощью системы SM-3, хотя подтверждения уничтожения нет.

Аналитики подчеркивают, что это первая попытка Ирана атаковать цель вне Ближнего Востока. Минимальная дистанция до базы составляет около 4000 км, что свидетельствует о новом уровне ракетных возможностей страны.

Если эти оценки подтвердятся, в зоне потенциального поражения окажется почти вся Европа. Фактически вне досягаемости остаются только отдельные западные регионы. в частности, Португалия, части Испания, Франция и Великобритания. В то же время, ранее Тегеран уже угрожал европейским странам ударами в случае поддержки операций США и Израиля.

По оценкам экспертов, для атаки могла использоваться ракета Khorramshahr-4 с боевой частью, несущая до 20 суббоеприпасов и способная поражать цели в широком радиусе.

Кроме того, иранские СМИ ранее сообщали о разработке более мощной модели – Khorramshahr-5 с заявленной дальностью до 12 тысяч километров. В случае появления Тегеран потенциально получит возможность доставать цели даже на территории США.

Несмотря на неудачу нынешней атаки, эксперты предостерегают: сам факт таких запусков свидетельствует о качественно новом уровне угроз, который уже выходит за рамки регионального конфликта.

