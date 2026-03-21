Іран випробував ракети «далекої руки»: які країни Європи можуть опинитися під ударом

Після спроби удару по військово-морській базі Дієго-Гарсія стало очевидно: Іран перейшов до практичного використання балістичних ракет проміжної дальності. Про це повідомляє Defense Express, аналізуючи нещодавні пуски.

За наявними даними, Тегеран здійснив два запуски по об’єкту США та Великої Британії в Індійському океані. Втім, обидві спроби виявилися невдалими: одна ракета не досягла цілі через технічну несправність, іншу намагалися перехопити американські сили за допомогою системи SM-3, хоча підтвердження знищення немає.

Аналітики наголошують, що це перша спроба Ірану атакувати ціль поза межами Близького Сходу. Мінімальна дистанція до бази становить близько 4000 км, що свідчить про новий рівень ракетних можливостей країни.

Якщо ці оцінки підтвердяться, у зоні потенційного ураження опиниться майже вся Європа. Фактично поза досяжністю залишаються лише окремі західні регіони. зокрема Португалія, частини Іспанія, Франція та Велика Британія. Водночас раніше Тегеран уже погрожував європейським країнам ударами у разі підтримки операцій США та Ізраїлю.

За оцінками експертів, для атаки могла використовуватися ракета Khorramshahr-4 із бойовою частиною, що несе до 20 суббоєприпасів і здатна уражати цілі в широкому радіусі.

Крім того, іранські ЗМІ раніше повідомляли про розробку ще потужнішої моделі – Khorramshahr-5 із заявленою дальністю до 12 тисяч кілометрів. У разі її появи Тегеран потенційно отримає можливість діставати цілі навіть на території США.

Попри невдачу нинішньої атаки, експерти застерігають: сам факт таких запусків свідчить про якісно новий рівень загроз, який уже виходить далеко за межі регіонального конфлікту.

