logo_ukra

BTC/USD

70278

ETH/USD

2145.84

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Іран випробував ракети «далекої руки»: які країни Європи можуть опинитися під ударом
commentss НОВИНИ Всі новини

Іран випробував ракети «далекої руки»: які країни Європи можуть опинитися під ударом

Невдала атака на базу в Індійському океані оголила нові амбіції Тегерана: дальність ураження до 4000 км і більше

21 березня 2026, 18:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після спроби удару по військово-морській базі Дієго-Гарсія стало очевидно: Іран перейшов до практичного використання балістичних ракет проміжної дальності. Про це повідомляє Defense Express, аналізуючи нещодавні пуски.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За наявними даними, Тегеран здійснив два запуски по об’єкту США та Великої Британії в Індійському океані. Втім, обидві спроби виявилися невдалими: одна ракета не досягла цілі через технічну несправність, іншу намагалися перехопити американські сили за допомогою системи SM-3, хоча підтвердження знищення немає.

Аналітики наголошують, що це перша спроба Ірану атакувати ціль поза межами Близького Сходу. Мінімальна дистанція до бази становить близько 4000 км, що свідчить про новий рівень ракетних можливостей країни.

Якщо ці оцінки підтвердяться, у зоні потенційного ураження опиниться майже вся Європа. Фактично поза досяжністю залишаються лише окремі західні регіони. зокрема Португалія, частини Іспанія, Франція та Велика Британія. Водночас раніше Тегеран уже погрожував європейським країнам ударами у разі підтримки операцій США та Ізраїлю.

За оцінками експертів, для атаки могла використовуватися ракета Khorramshahr-4 із бойовою частиною, що несе до 20 суббоєприпасів і здатна уражати цілі в широкому радіусі.

Крім того, іранські ЗМІ раніше повідомляли про розробку ще потужнішої моделі – Khorramshahr-5 із заявленою дальністю до 12 тисяч кілометрів. У разі її появи Тегеран потенційно отримає можливість діставати цілі навіть на території США.

Попри невдачу нинішньої атаки, експерти застерігають: сам факт таких запусків свідчить про якісно новий рівень загроз, який уже виходить далеко за межі регіонального конфлікту.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Третя світова фактично почалася: у Європі зробили заяву, що насторожує.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://defence-ua.com/army_and_war/otzhe_teper_iran_mozhe_dotjagnutisja_do_bud_jakoji_krajini_jevropi_krim_portugaliji_jakscho_mozhe_biti_balistikoju_na_4000_km-22272.html
Теги:

Новини

Всі новини