Иран копирует тактику России в Украине: о чем идет речь

В минувшие выходные Иран нанес сотни ударов беспилотниками по арабским странам Персидского залива, повредив американские базы и критическую инфраструктуру. Под атаки попали аэропорты, морские порты и высотные здания, а также военно-морской объект США в Бахрейне. По данным правительств региона, есть погибшие в ОАЭ и Омане.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Как пишет The Wall Street Journal, Тегеран фактически копирует тактику, которую Россия применяет против Украины: массированные удары по инфраструктуре с целью психологического давления и экономического изматывания противника.

Иранские дроны небольшие, их сложно перехватывать и сравнительно легко производить. Они не сопоставимы по разрушительной силе с ракетами, но эффективны при атаках на гражданские объекты. Часто применяются комбинированные удары – беспилотники вместе с ракетами, чтобы перегрузить системы ПВО.

По официальным данным, по ОАЭ выпущено более 500 БПЛА, по Кувейту – свыше 280, по Бахрейну – десятки дронов, включая "Шахеды", а также сотни ракет по странам региона. Израиль заявил о перехвате более 50 беспилотников.

Аналитик CNA Самуэль Бендетт отмечает: Иран внимательно изучал российскую кампанию и теперь применяет схожую модель. Цель – интернационализировать конфликт и ударить по уязвимым точкам мировой экономики. Атаки уже вызвали перебои в авиасообщении и рост цен на нефть.

Эксперты считают, что странам Залива придется создавать многоуровневую систему обороны и налаживать обмен разведданными. Однако полностью защитить мегаполисы вроде Дубая или Абу-Даби от "роев" дронов практически невозможно.

