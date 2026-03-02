Удар по Ирану отложили в последний момент: что сорвало план США и Израиля

США и Израиль планировали нанести удар по Ирану на неделю раньше, однако операция была внезапно отложена по оперативным и разведывательным причинам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

США и Израиль. Фото: из открытых источников

После провала второго раунда переговоров 17 февраля военные двух стран начали подготовку атаки уже на 21 февраля. Однако окончательное разрешение так и не было получено. По словам американских и израильских чиновников, одной из причин стала неблагоприятная погода. В то же время в Иерусалиме указывают на необходимость дополнительной координации с Армией обороны Израиля.

Задержка позволила провести еще один раунд переговоров в Женеве 26 февраля. Оценки его целей разошлись. Часть израильских источников утверждает, что встреча должна была выиграть время и убедить Тегеран, будто дипломатия для Дональд Трамп остается приоритетом. Другие настаивают: переговоры были реальными, и при прогрессе удар могли снова перенести.

Американскую сторону в Женеве представляли спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они предложили Ирану 10-летний мораторий на обогащение урана с последующим созданием "символических" мощностей и поставками бесплатного ядерного топлива для гражданских нужд.

Тегеран отклонил предложение. После доклада Трампу был запущен процесс военной операции. По данным источников, первый удар был нацелен на верховного лидера Али Хаменеи, его окружение и закрытые совещания иранского руководства.

Разведка опасалась, что Хаменеи может укрыться в бункере, поэтому Вашингтон и Тель-Авив стремились создать впечатление отсутствия неминуемой атаки, чтобы цели оставались "на поверхности".

