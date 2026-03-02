Іран копіює тактику Росії в Україні: про що йдеться

Минулими вихідними Іран завдав сотні ударів безпілотниками по арабським країнам Перської затоки, пошкодивши американські бази та критичну інфраструктуру. Під атаки потрапили аеропорти, морські порти та висотні будинки, а також військово-морський об'єкт США в Бахрейні. За даними урядів регіону, є загиблі в ОАЕ та Омані.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Як пише The Wall Street Journal, Тегеран фактично копіює тактику, яку Росія застосовує проти України: масовані удари по інфраструктурі з метою психологічного тиску та економічного вимотування противника.

Іранські дрони невеликі, їх складно перехоплювати та порівняно легко виробляти. Вони не можна порівняти за руйнівною силою з ракетами, але ефективні при атаках на цивільні об'єкти. Часто застосовуються комбіновані удари – безпілотники разом із ракетами, щоб перевантажити системи ППО.

За офіційними даними, по ОАЕ випущено понад 500 БПЛА, за Кувейтом – понад 280, за Бахрейном – десятки дронів, включаючи "Шахеди", а також сотні ракет по країнах регіону. Ізраїль заявив про перехоплення понад 50 безпілотників.

Аналітик CNA Самуель Бендетт зазначає, що Іран уважно вивчав російську кампанію і тепер застосовує схожу модель. Мета — інтернаціоналізувати конфлікт і вдарити по вразливих точках світової економіки. Атаки вже викликали перебої в авіасполученні та зростання цін на нафту.

Експерти вважають, що країнам Затоки доведеться створювати багаторівневу систему оборони та налагоджувати обмін розвідданими. Проте повністю захистити мегаполіси на кшталт Дубая чи Абу-Дабі від "роїв" дронів практично неможливо.

