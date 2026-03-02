Іран копіює тактику Росії в Україні: про що йдеться

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Минулими вихідними Іран завдав сотні ударів безпілотниками по арабським країнам Перської затоки, пошкодивши американські бази та критичну інфраструктуру. Під атаки потрапили аеропорти, морські порти та висотні будинки, а також військово-морський об'єкт США в Бахрейні. За даними урядів регіону, є загиблі в ОАЕ та Омані.
Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел
Як пише The Wall Street Journal, Тегеран фактично копіює тактику, яку Росія застосовує проти України: масовані удари по інфраструктурі з метою психологічного тиску та економічного вимотування противника.
Іранські дрони невеликі, їх складно перехоплювати та порівняно легко виробляти. Вони не можна порівняти за руйнівною силою з ракетами, але ефективні при атаках на цивільні об'єкти. Часто застосовуються комбіновані удари – безпілотники разом із ракетами, щоб перевантажити системи ППО.
За офіційними даними, по ОАЕ випущено понад 500 БПЛА, за Кувейтом – понад 280, за Бахрейном – десятки дронів, включаючи "Шахеди", а також сотні ракет по країнах регіону. Ізраїль заявив про перехоплення понад 50 безпілотників.
Аналітик CNA Самуель Бендетт зазначає, що Іран уважно вивчав російську кампанію і тепер застосовує схожу модель. Мета — інтернаціоналізувати конфлікт і вдарити по вразливих точках світової економіки. Атаки вже викликали перебої в авіасполученні та зростання цін на нафту.
Експерти вважають, що країнам Затоки доведеться створювати багаторівневу систему оборони та налагоджувати обмін розвідданими. Проте повністю захистити мегаполіси на кшталт Дубая чи Абу-Дабі від "роїв" дронів практично неможливо.
Читайте також на порталі "Коментарі" — удар по Ірану відклали в останній момент: що зірвало план США та Ізраїлю.