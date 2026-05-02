Иран меняет правила игры: Тегеран предлагает США новую сделку, чтобы положить конец войне

Иран направил США обновленное предложение по урегулированию конфликта, которое может открыть путь к возобновлению переговоров между сторонами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом дипломатических контактов.

По данным собеседников издания, Тегеран смягчил свою позицию: теперь он готов обсуждать открытие Ормузский пролив параллельно с получением гарантий от Вашингтона о прекращении атак и снятии блокады иранских портов. Ранее иранская сторона настаивала на том, что снятие блокады должно стать предварительным условием для любых переговоров.

Кроме того, Иран предлагает вынести на обсуждение свою ядерную программу в обмен на ослабление американских санкций. Такой шаг сигнализирует о готовности к более гибкому диалогу после периода жесткой конфронтации.

Источники утверждают, что Тегеран уже уведомил посредников о готовности начать переговоры в Пакистан в начале следующей недели, если США согласятся на предложенный формат. В дипломатический процесс также вовлечены Катар, Египет и Турция.

Несмотря на признаки разрядки, ключевые противоречия остаются нерешенными. Главные споры касаются масштабов иранской ядерной программы и условий возобновления судоходства через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью.

Тем не менее, сам факт продолжения контактов через посредников показывает: стороны ищут выход из кризиса, даже на фоне сохраняющейся напряженности.

