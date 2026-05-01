Самое мощное вооружение США осталось беспомощным: чем теперь не сможет хвастаться Трамп

Американский военный корабль USS Higgins на несколько часов полностью потерял электропитание и ход во время операции в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

Американский военный корабль USS Higgins. Фото: из открытых источников

По предварительным данным, причиной инцидента стала "техническая потеря" в электрической системе. Речь может идти о серьезной неисправности, сопровождавшейся искрением или задымлением, после чего системы корабля были экстренно обесточены.

Военные аналитики подчеркивают, что подобная ситуация фактически делает современный боевой корабль уязвимым. Без электроэнергии эсминец теряет работу радаров, систем управления и вооружения, превращаясь в "слепой и неподвижный объект". На борту в этот момент находились около 300 членов экипажа.

В Военно-морских силах США сообщили, что аварийные дизельные генераторы смогли поддерживать лишь базовые функции — связь и системы жизнеобеспечения. Полное восстановление питания и двигательной установки заняло несколько часов.

Точное место происшествия не раскрывается. Известно лишь, что инцидент произошел в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США – регионе, имеющем ключевое значение для глобальной безопасности.

Причины сбоя сейчас расследуются. Эксперты отмечают, что подобные технические инциденты поднимают вопросы о надежности даже самых современных кораблей в условиях потенциальных конфликтов, где каждая минута уязвимости может иметь критические последствия.

