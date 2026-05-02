Іран змінює правила гри: Тегеран пропонує США нову угоду, щоб покласти кінець війні
Іран змінює правила гри: Тегеран пропонує США нову угоду, щоб покласти кінець війні

Після місяців ескалації з'являється шанс на переговори, але ядерне питання залишається головним каменем спотикання.

2 травня 2026, 09:47
Кравцев Сергей

Іран направив США оновлену пропозицію щодо врегулювання конфлікту, яка може відкрити шлях до відновлення переговорів між сторонами. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з перебігом дипломатичних контактів.

Іран. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників видання, Тегеран пом'якшив свою позицію: тепер він готовий обговорювати відкриття Ормузької протоки паралельно з отриманням гарантій від Вашингтона про припинення атак та зняття блокади іранських портів. Раніше іранська сторона наполягала на тому, що зняття блокади має стати попередньою умовою для переговорів.

Окрім того, Іран пропонує винести на обговорення свою ядерну програму в обмін на ослаблення американських санкцій. Такий крок сигналізує про готовність до гнучкішого діалогу після періоду жорсткої конфронтації.

Джерела стверджують, що Тегеран уже повідомив посередників про готовність розпочати переговори до Пакистану на початку наступного тижня, якщо США погодяться на запропонований формат. До дипломатичного процесу також залучені Катар, Єгипет та Туреччина.

Незважаючи на ознаки розрядки, ключові суперечності залишаються невирішеними. Головні суперечки стосуються масштабів іранської ядерної програми та умов поновлення судноплавства через Ормузьку протоку – один із найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою.

Тим не менш, сам факт продовження контактів через посередників показує: сторони шукають вихід з кризи, навіть на тлі напруженості, що зберігається.

Читайте також на порталі "Коментарі" — американський військовий корабель USS Higgins на кілька годин повністю втратив електроживлення та перебіг під час операції в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Пентагону.



Джерело: https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-softens-conditions-for-resuming-peace-talks-with-the-u-s-450622fa
