Иран может ударить по Украине: в Раде предупредили о новой угрозе

Украина должна быть готова к потенциальным ракетным ударам со стороны Ирана, ведь такие сценарии нельзя полностью исключать. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в блицинтервью "Телеграфу".

Иранские ракеты. Фото: из открытых источников

По его словам, Иран уже продемонстрировал возможности применения ракет, способных преодолевать тысячи километров, что теоретически позволяет достигать территории Украины.

"Мы видим примеры, когда их ракеты улетают на значительные расстояния. Поэтому игнорировать такие угрозы нельзя", — отметил Вениславский.

В то же время, он призвал не преувеличивать уровень угрозы. По оценке депутата, иранские ракеты не превосходят российских аналогов, с которыми украинская система противовоздушной обороны уже научилась эффективно бороться.

Отдельно Федор Вениславский прокомментировал вопросы участия Украины в обороне стран Персидского залива, подвергающихся атакам со стороны Ирана. Он подчеркнул, что Киев действует исключительно в рамках международного права и не участвует в ударах по иранской территории.

По его словам, без поддержки Ираном России, в частности в виде поставок вооружения, масштабы разрушений в Украине могли бы быть значительно меньше. В то же время, Украина, отмечает депутат, не предоставляет союзникам средств для атак на Иран, а лишь способствует защите гражданского населения.

"Мы помогаем защищать мирных людей и не совершаем никаких действий, которые могли бы быть расценены как агрессия против Ирана", – отметил парламентарий.

В Киеве также считают, что у обвинений Тегерана в адрес Украины нет оснований и противоречат нормам международного права. В то же время, ситуация в регионе остается напряженной, что заставляет Украину учитывать даже маловероятные сценарии развития событий.

