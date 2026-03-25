Иран может ударить по Украине: в Раде предупредили о новой угрозе

Кравцев Сергей
Украина должна быть готова к потенциальным ракетным ударам со стороны Ирана, ведь такие сценарии нельзя полностью исключать. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в блицинтервью "Телеграфу".
Иранские ракеты. Фото: из открытых источников
По его словам, Иран уже продемонстрировал возможности применения ракет, способных преодолевать тысячи километров, что теоретически позволяет достигать территории Украины.
В то же время, он призвал не преувеличивать уровень угрозы. По оценке депутата, иранские ракеты не превосходят российских аналогов, с которыми украинская система противовоздушной обороны уже научилась эффективно бороться.
Отдельно Федор Вениславский прокомментировал вопросы участия Украины в обороне стран Персидского залива, подвергающихся атакам со стороны Ирана. Он подчеркнул, что Киев действует исключительно в рамках международного права и не участвует в ударах по иранской территории.
По его словам, без поддержки Ираном России, в частности в виде поставок вооружения, масштабы разрушений в Украине могли бы быть значительно меньше. В то же время, Украина, отмечает депутат, не предоставляет союзникам средств для атак на Иран, а лишь способствует защите гражданского населения.
В Киеве также считают, что у обвинений Тегерана в адрес Украины нет оснований и противоречат нормам международного права. В то же время, ситуация в регионе остается напряженной, что заставляет Украину учитывать даже маловероятные сценарии развития событий.
