Іран може вдарити по Україні: у Раді попередили про нову загрозу
Іран може вдарити по Україні: у Раді попередили про нову загрозу

Київ не ігнорує сигнали з Тегерана, але наголошує, що українська ППО здатна протистояти навіть далекобійним ракетам

25 березня 2026, 13:35
Україна має бути готовою до потенційних ракетних ударів з боку Ірану, адже такі сценарії не можна повністю виключати. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у бліцінтерв’ю "Телеграфу".

Іран може вдарити по Україні: у Раді попередили про нову загрозу

Іранські ракети. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Іран уже продемонстрував можливості застосування ракет, здатних долати тисячі кілометрів, що теоретично дозволяє досягати території України.

"Ми бачимо приклади, коли їхні ракети летять на значні відстані. Тому ігнорувати такі погрози не можна", — наголосив Веніславський.

Водночас він закликав не перебільшувати рівень загрози. За оцінкою депутата, іранські ракети не перевершують російські аналоги, з якими українська система протиповітряної оборони вже навчилася ефективно боротися.

Окремо Федір Веніславський прокоментував питання участі України в обороні країн Перської затоки, які зазнають атак з боку Ірану. Він підкреслив, що Київ діє виключно в межах міжнародного права та не бере участі в ударах по іранській території.

За його словами, без підтримки Іраном Росії, зокрема у вигляді постачання озброєння, масштаби руйнувань в Україні могли б бути значно меншими. Водночас Україна, наголошує депутат, не надає союзникам засобів для атак на Іран, а лише сприяє захисту цивільного населення.

"Ми допомагаємо обороняти мирних людей і не здійснюємо жодних дій, які могли б бути розцінені як агресія проти Ірану", — зазначив парламентар.

У Києві також вважають, що звинувачення Тегерана на адресу України не мають підстав і суперечать нормам міжнародного права. Водночас ситуація в регіоні залишається напруженою, що змушує Україну враховувати навіть малоймовірні сценарії розвитку подій.

