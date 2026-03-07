Иран нанес болезненный удар по США: уничтожено мощное дорогостоящее оружие

Иран нанес один из самых чувствительных ударов по системе противоракетной обороны США на Ближнем Востоке, уничтожив радар стоимостью около 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

Иран уничтожил ключевой радар США в Персидском заливе. Фото: из открытых источников

Речь идет о радаре AN/TPY-2, работавшем в составе системы противоракетной обороны THAAD. Оборудование было уничтожено на авиабазе Авиабаза Муваффак Салти в Иордании в начале эскалации конфликта. Масштаб повреждений подтвердили спутниковые снимки.

По данным аналитиков Foundation for Defense of Democracies, Иран по меньшей мере дважды атаковал территорию Иордании – 28 февраля и 3 марта. Хотя большинство ракет и дронов были перехвачены, удар по радару может оказаться одним из самых успешных для Тегерана.

Система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет на большой высоте – практически на грани атмосферы. Она способна уничтожать более сложные цели, чем комплексы Patriot меньшей дальности. После потери радара часть задач по противоракетной обороне могут быть переведены именно на Patriot, запасы ракет к которым уже ограничены.

Эксперт Том Карако из Center for Strategic and International Studies отмечает, что США имеют только восемь батарей THAAD в мире – в частности, в Южной Корее и на острове Гуам. Стоимость одной батареи составляет около миллиарда долларов.

Кроме того, ранее во время конфликта иранская атака повредила еще одну систему раннего предупреждения – радар AN/FPS-132 в Катаре. Эксперты предупреждают, что системы ПВО и ПРО в регионе работают почти на грани возможностей из-за массированных атак Ирана с применением дронов и баллистических ракет.

На этом фоне представители оборонных гигантов Lockheed Martin и RTX Corporation провели консультации в Белом доме по поводу возможности ускорить производство вооружений и пополнение запасов ракет-перехватчиков.

