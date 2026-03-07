Путін виграє від війни в Ірані: до якого рішення все ближче США

Адміністрація Трампа розглядає можливість скасування санкцій з російської нафти, щоб збільшити пропозицію на світовому ринку та уникнути дефіциту. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву в інтервʼю телеканалу Fox Business зробив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

Міністр зазначив, що США змушені реагувати на критичну нестачу сировини.

Напередодні, 6 березня, Сполучені Штати вже надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка знаходиться на танкерах у морі.

"Ми можемо зняти санкції з іншої російської нафти. Мінфін може зробити ще дещо: на воді знаходяться сотні мільйонів барелів підсанкційної сирої нафти. По суті, знявши з них санкції, Казначейство може створити пропозицію. І ми розглядаємо це. Ми продовжуватимемо оголошувати заходи для полегшення ситуації на ринку під час цього конфлікту", – зазначив Скотт Бессент.

Варто зазначити, Безсент розповів, що Міністерство фінансів США йде на такий крок, "щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок". У зв'язку з цим американський Мінфін надає Індії 30-денний доступ, який "дозволяє індійським нафтопереробним підприємствам купувати російську нафту".

"Ця обережність короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі", – зазначив міністр.

Бессент додав, що "Індія є важливим партнером Сполучених Штатів" і висловив сподівання, що "Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти".

