Путін виграє від війни в Ірані: до якого рішення все ближче США

Кравцев Сергей
Адміністрація Трампа розглядає можливість скасування санкцій з російської нафти, щоб збільшити пропозицію на світовому ринку та уникнути дефіциту. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву в інтервʼю телеканалу Fox Business зробив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел
Міністр зазначив, що США змушені реагувати на критичну нестачу сировини.
Напередодні, 6 березня, Сполучені Штати вже надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка знаходиться на танкерах у морі.
Варто зазначити, Безсент розповів, що Міністерство фінансів США йде на такий крок, "щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок". У зв'язку з цим американський Мінфін надає Індії 30-денний доступ, який "дозволяє індійським нафтопереробним підприємствам купувати російську нафту".
Бессент додав, що "Індія є важливим партнером Сполучених Штатів" і висловив сподівання, що "Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти".
