Іран завдав болючого удару по США: знищено потужну дороговартісну зброю
Іран завдав болючого удару по США: знищено потужну дороговартісну зброю

Атака по американській базі в Йорданії вивела з ладу ключовий елемент системи THAAD - експерти попереджають про ризик виснаження ракет-перехоплювачів

7 березня 2026, 09:38
Автор:
Кравцев Сергей

Іран завдав одного з найчутливіших ударів по системі протиракетної оборони США на Близькому Сході, знищивши радар вартістю близько 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на американського чиновника.

Іран завдав болючого удару по США: знищено потужну дороговартісну зброю

Іран знищив ключовий радар США у Перській затоці. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про радар AN/TPY-2, який працював у складі системи протиракетної оборони THAAD. Обладнання було знищене на авіабазі Авіабаза Муваффак Салті в Йорданії на початку ескалації конфлікту. Масштаб пошкоджень підтвердили супутникові знімки.

За даними аналітиків Foundation for Defense of Democracies, Іран щонайменше двічі атакував територію Йорданії – 28 лютого та 3 березня. Хоча більшість ракет і дронів були перехоплені, удар по радару може виявитися одним із найуспішніших для Тегерана.

Система THAAD призначена для перехоплення балістичних ракет на великій висоті – фактично на межі атмосфери. Вона здатна знищувати значно складніші цілі, ніж комплекси Patriot меншої дальності. Після втрати радара частину завдань із протиракетної оборони можуть перекласти саме на Patriot, запаси ракет до яких уже обмежені.

Експерт Том Карако із Center for Strategic and International Studies зазначає, що США мають лише вісім батарей THAAD у світі – зокрема в Південній Кореї та на острові Гуам. Вартість однієї батареї становить близько мільярда доларів.

Крім того, раніше під час конфлікту іранська атака пошкодила ще одну систему раннього попередження – радар AN/FPS-132 у Катарі. Експерти попереджають, що системи ППО і ПРО в регіоні працюють майже на межі можливостей через масовані атаки Ірану із застосуванням дронів і балістичних ракет.

На цьому тлі представники оборонних гігантів Lockheed Martin та RTX Corporation провели консультації в Білому домі щодо можливості прискорити виробництво озброєнь і поповнення запасів ракет-перехоплювачів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін виграє від війни в Ірані: до якого рішення все ближче США.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-06/iran-hits-key-us-radar-deepening-gulf-missile-defense-woes
