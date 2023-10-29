Иран направил критические предупреждения для США и Израиля: подробности

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян предупредил США открытием новым фронтов, если Вашингтон продолжит поддержку Израиля. В то время как президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Израиль пересек "красные линии".



Президент Ирана Ибрахим Раиси. Фото из открытых источников

Глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян призвал США проявить воздержание в своей поддержке Израиля.

"Если Соединенные Штаты будут продолжать то, что они делали до сих пор, против США будут открыты новые фронты", — пригрозил министр иностранных дел Ирана.

Вместе с этим Амирабдоллахян заявил, что группы боевиков, недавно атаковавших американские военные базы в Ираке и Сирии, действуют независимо и не соблюдали приказы из Ирана.

В свою очередь президент Ирана Ибрахим Раиси отреагировал на усиление атак Израиля на Сектор Газы. Министерство обороны Израиля заявило, что ночью провело атаки по около 450 объектам. По словам Раиси, такими действиями Израиль пересек "красные линии".

"Преступления сионистского режима переступили красные границы, которые могут заставить каждого принять меры", — пригрозил Ибрахим Раисе и добавил, что США призвали Иран не вмешиваться в конфликт, однако сами оказывают военную помощь Израилю.

президент Ирана Ибрахим Раиси отреагировал на критику военной помощи для ХАМАСа. По словам Раиси, Иран не поддерживает террористов, а помогает движению сопротивления. Ранее портал "Комментарии" сообщал, чтоВместе с тем Ибрахим Раиси утверждает, что "повстанцы" действуют полностью независимо и Иран не влияет на их решение.

Также "Комментарии" писали о союзнике Путина Александре Лукашенко, который рассказал, что может стать началом третьей мировой войны . Белорусский диктатор обвинил США в начале конфликта на Ближнем Востоке и пригрозил, что в случае вмешательства американцев война может стать глобальной.