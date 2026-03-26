Иран назвал ключевое условие для окончания войны с США

Slava Kot
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что возможное перемирие с США будет зависеть от четких гарантий того, что Вашингтон больше не будет осуществлять военные атаки против Исламской Республики. По его словам, без таких заверений любое соглашение о прекращении боевых действий потеряет смысл.
Аббас Аракчи. Фото из открытых источников
Аббас Аракчи прокомментировал возможный сценарий окончания войны США против Ирана и озвучил условия Тегерана.
Глава МИД Ирана также заверил, что пока нет никаких переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Аракчи считает, что заявления американского лидера о переговорах говорят о признании поражения США.
Кроме того, политик повторил распространенный в Тегеране нарратив о том, что американские военные базы на Ближнем Востоке не обеспечивают безопасность союзникам США, а наоборот могут создавать дополнительные риски для стран региона.
