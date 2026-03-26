Иран назвал ключевое условие для окончания войны с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что возможное перемирие с США будет зависеть от четких гарантий того, что Вашингтон больше не будет осуществлять военные атаки против Исламской Республики. По его словам, без таких заверений любое соглашение о прекращении боевых действий потеряет смысл.

Аббас Аракчи. Фото из открытых источников

Аббас Аракчи прокомментировал возможный сценарий окончания войны США против Ирана и озвучил условия Тегерана.

"Необходимо, чтобы США извлекли из этого конфликта урок и больше никогда не думали об атаках на нашу страну. Перемирие без гарантий – это замкнутый круг, который приводит лишь к повторению войны. А мы хотим, чтобы она завершилась, причем на наших условиях и ущерб, нанесенный иранскому народу, должен быть компенсирован", — сказал Аракчи.

Глава МИД Ирана также заверил, что пока нет никаких переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Аракчи считает, что заявления американского лидера о переговорах говорят о признании поражения США.

"То, что они сейчас говорят о переговорах, само по себе является признанием поражения. Разве не они говорили о безоговорочной капитуляции Ирана? Так почему они сейчас мобилизуют своих высших должностных лиц для ведения переговоров?", — заявил Аракчи.

Кроме того, политик повторил распространенный в Тегеране нарратив о том, что американские военные базы на Ближнем Востоке не обеспечивают безопасность союзникам США, а наоборот могут создавать дополнительные риски для стран региона.

