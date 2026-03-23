Іран відреагував на заяву Трампа про 5-денне призупинення ударів

Влада Ірану заперечила заяви президента США Дональда Трампа про "продуктивні переговори" між сторонами та можливе врегулювання конфлікту на Близькому Сході. У Тегерані стверджують, що жодних контактів з Вашингтоном не відбувалося, а рішення США відкласти удари має інші причини.

Очільник МЗС Ірану Аббас Аракчі. Фото з відкритих джерел

Напередодні Трамп повідомив, що Сполучені Штати провели два дні переговорів з Іраном щодо "повного і остаточного врегулювання" бойових дій у регіоні. За його словами, через конструктивний характер діалогу він доручив військовим відкласти заплановані удари по іранській енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

Однак іранські офіційні особи швидко спростували цю інформацію. Речник парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ебрагім Резаї заявив, що переговори з Вашингтоном не ведуться, а самі слова Трампа є частиною політичної риторики.

"Битва триває… і ще одна поразка диявола. Трамп і Сполучені Штати знову зазнали поразки", — сказав Резаї.

Подібну позицію висловило і Міністерство закордонних справ Ірану. У відомстві заявили, що заяви Трампа спрямовані на енергетичні ринки.

"Заяви президента США є частиною зусиль щодо зниження цін на енергоносії та виграшу часу для реалізації його військових планів. Країни регіону висунули ініціативи щодо зниження напруженості, і наша відповідь на всі з них чітка: ми не є стороною, яка розпочала цю війну, і всі такі запити слід направляти до Вашингтона", — йдеться в заяві МЗС Ірану.

Іранське медіа Fars пише, що рішення Вашингтона відкласти удари могло бути пов’язане з жорсткими попередженнями з боку Тегерана про можливу відповідь у разі атак на енергетичну інфраструктуру.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп пригрозив Ірану ударами по електростанціях, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку. Президент США дав Ірану 48 годин. Однак після заяв про "переговори" Трамп відклав це рішення за кілька годин до кінця дедлайну.

