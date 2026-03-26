Іран назвав ключову умову для закінчення війни з США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що можливе перемир’я з США залежатиме від чітких гарантій того, що Вашингтон більше не здійснюватиме військових атак проти Ісламської Республіки. За його словами, без таких запевнень будь-яка угода про припинення бойових дій втратить сенс.

Аббас Аракчі прокоментував можливий сценарій закінчення війни США проти Ірану та озвучив умови Тегерану.

"Необхідно, щоб США здобули з цього конфлікту урок і більше ніколи не думали про атаки на нашу країну. Перемир’я без гарантій – це замкнене коло, яке призводить лише до повторення війни. А ми хочемо, щоб вона завершилася, причому на наших умовах і збитки, завдані іранському народу, повинні бути компенсовані", — сказав Аракчі.

Очільник МЗС Ірану також запевнив, що наразі немає жодних переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Аракчі вважає, що заяви американського лідера про перемовини свідчать про визнання поразки США.

"Те, що вони зараз говорять про переговори, саме по собі є визнанням поразки. Хіба не вони говорили про беззастережну капітуляцію Ірану? То чому вони зараз мобілізують своїх найвищих посадовців для ведення переговорів?", — заявив Аракчі.

Крім того, політик повторив поширений у Тегерані наратив про те, що американські військові бази на Близькому Сході не гарантують безпеку союзникам США, а навпаки можуть створювати додаткові ризики для країн регіону.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ізраїльські ЗМІ вказували, що Іран змінив свою позицію щодо США.

Також "Коментарі" писали, що Іран відреагував на заяву Трампа про 5-денне призупинення ударів.