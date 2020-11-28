Иран обвинил Израиль в ликвидации своего ученого-ядерщика

Президент Ирана Хасан Рухани в субботу обвинил Израиль в убийстве ведущего ученого-ядерщика страны, которого на Западе считают создателем секретной военной ядерной программы Тегерана. Клерикальные и военные правители Ирана пригрозили отомстить за убийство Мохсена Фахризаде в пятницу, что может еще больше усилить напряженность в регионе Ближнего Востока и за его пределами. Израиль отказался комментировать убийство.

ФОТО: RT на русском

Смерть Фахризаде может спровоцировать конфронтацию между Ираном и его противниками в последние недели президентства Дональда Трампа в США. Это также может осложнить любые попытки избранного президента Джо Байдена возродить разрядку времен президентства Барака Обамы после того, как он вступит в должность в январе.

В период с 2010 по 2012 год по меньшей мере четыре ученых были убиты в результате, по словам Тегерана, программы убийств, направленных на саботаж его ядерно-энергетической программы. Также Иран всегда отрицал наличие ядерного оружия.

Полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило, что после того, как около 14:30 по местному времени возле автомобиля Фахризаде взорвался автомобиль с взрывчаткой, один из убийц начал обстреливать его машину. В нем говорится, что один из телохранителей Фахризаде получил четыре попадания, а Фахризаде был доставлен вертолетом в больницу в городе Абсард в округе Дамаванд, примерно в 70 км к востоку от Тегерана. Он умер в больнице.

Как сообщало издание "Комментарии", мигранты замерзли насмерть на иранской границе, пытаясь попасть в страну.

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