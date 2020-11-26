Мигранты замерзли насмерть на иранской границе, пытаясь попасть в страну

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Татьяна Лозовенко
Безжизненные тела трех мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в Иран, были обнаружены на границе в районе Башкале города Ван.
Фото: из открытых источников
Около недели назад трупы двух мигрантов были найдены окружной жандармерией. Вчера, 25 ноября, в том же районе обнаружили тело еще одного человека. Граждане Афганистана и Пакистана умерли от замерзания при попытке незаконного проникновения в страну. Отмечено, что тела вскоре захоронят.
Напомним, в феврале этого года сообщалось, что 13 мигрантов насмерть замерзли на турецко-иранской границе. Тела погибших так и не смогли найти из-за погодных условий.
Ранее "Комментарии" сообщали, что США отправили бомбардировщики на Ближний Восток. Экипажи B-52H "Stratofortress" ВВС США, в 5-ом бомбардировочном крыле базы ВВС Майнот, Северная Дакота, 21 ноября выполнили краткосрочную миссию на Ближний Восток.
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