Иран обвинил США в подготовке нового "11 сентября"

В Иране раздались резкие заявления в адрес США на фоне обострения напряженности между странами. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что в Соединенных Штатах якобы могут готовить масштабный инцидент, подобный теракту 11 сентября 2001 года.

Теракт 11 сентября. Фото из открытых источников

Али Лариджани в соцсети X заявил, что США якобы готовит специальный масштабный теракт, чтобы использовать его для оправдания дальнейшей эскалации конфликта против Ирана. По его словам, за этим стоит "сеть Эпштейна", а Иран не поддерживает терроризм.

"Я слышал, что остальные члены сети Эпштейна разработали заговор, чтобы создать инцидент, подобный 11 сентября, и обвинить в этом Иран. Иран принципиально выступает против таких террористических схем и не ведет войны с американским народом", — написал Лариджани.

Напомним, что в конце февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал объекты в соседних государствах, в том числе американские военные базы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты способны быстро победить Иран. Американский лидер отметил, что Тегеран якобы уже ищет возможности для переговоров, однако нынешние условия не выгодны Вашингтону.

11 сентября 2001 года — это масштабная серия координированных терактов в США, во время которых террористы "Аль-Каиды" захватили четыре гражданских самолета. Два лайнера разрушили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий врезался в здание Пентагона, что привело к гибели почти 3000 человек. Эта трагедия коренным образом изменила мировую политику, правила авиационной безопасности и положила начало глобальной "войне с терроризмом".

