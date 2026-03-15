Трамп різко відповів на заяви Зеленського про допомогу від України
Трамп різко відповів на заяви Зеленського про допомогу від України

Трамп заявив, що США не потребують допомоги України після пропозиції Зеленського.

15 березня 2026, 07:40
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо можливості допомоги американським силам і їхнім союзникам у протидії іранським безпілотникам на Близькому Сході.

Трамп відкинув допомогу України. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога, тим паче від Зеленського.

"Нам не потрібна допомога. Остання людина, від якої нам потрібна допомога, — це Зеленський", — сказав американський президент.

Проте Трамп під час інтерв’ю не відповів прямо на запитання журналістів, чи розглядають Сполучені Штати пропозицію України щодо співпраці у сфері технологій перехоплення безпілотників.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова поділитися своїм досвідом боротьби з іранськими безпілотниками. Як пояснив президент, українські військові накопичили значний досвід перехоплення таких дронів під час масованих атак Росії.

За словами Зеленського, кілька держав Близького Сходу вже звернулися до Києва з проханням поділитися напрацюваннями у сфері протиповітряної оборони. У зв’язку з цим Україна направила експертні групи до трьох країн регіону для консультацій та обміну досвідом. Також президент зауважив, що прохання про допомогу надходило і від США.

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні та різко накинувся на Зеленського звинувативши його в небажанні укладати мирну угоду. Водночас президент США похвалив Путіна.

Китай відреагував на прохання Трампа відправити свої кораблі на Близький Схід.



Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/iran-negotiate-ceasefire-deal-trump-kharg-hormuz-oil-rcna263474
