Трамп різко відповів на заяви Зеленського про допомогу від України

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо можливості допомоги американським силам і їхнім союзникам у протидії іранським безпілотникам на Близькому Сході.
Трамп відкинув допомогу України.
Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога, тим паче від Зеленського.
Проте Трамп під час інтерв’ю не відповів прямо на запитання журналістів, чи розглядають Сполучені Штати пропозицію України щодо співпраці у сфері технологій перехоплення безпілотників.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова поділитися своїм досвідом боротьби з іранськими безпілотниками. Як пояснив президент, українські військові накопичили значний досвід перехоплення таких дронів під час масованих атак Росії.
За словами Зеленського, кілька держав Близького Сходу вже звернулися до Києва з проханням поділитися напрацюваннями у сфері протиповітряної оборони. У зв’язку з цим Україна направила експертні групи до трьох країн регіону для консультацій та обміну досвідом. Також президент зауважив, що прохання про допомогу надходило і від США.
