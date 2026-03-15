Трамп різко відповів на заяви Зеленського про допомогу від України

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо можливості допомоги американським силам і їхнім союзникам у протидії іранським безпілотникам на Близькому Сході.

Трамп відкинув допомогу України. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога, тим паче від Зеленського.

"Нам не потрібна допомога. Остання людина, від якої нам потрібна допомога, — це Зеленський", — сказав американський президент.

Проте Трамп під час інтерв’ю не відповів прямо на запитання журналістів, чи розглядають Сполучені Штати пропозицію України щодо співпраці у сфері технологій перехоплення безпілотників.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова поділитися своїм досвідом боротьби з іранськими безпілотниками. Як пояснив президент, українські військові накопичили значний досвід перехоплення таких дронів під час масованих атак Росії.

За словами Зеленського, кілька держав Близького Сходу вже звернулися до Києва з проханням поділитися напрацюваннями у сфері протиповітряної оборони. У зв’язку з цим Україна направила експертні групи до трьох країн регіону для консультацій та обміну досвідом. Також президент зауважив, що прохання про допомогу надходило і від США.

