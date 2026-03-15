Іран звинуватив США у підготовці нового "11 вересня"

В Ірані пролунали різкі заяви на адресу США на тлі загострення напруженості між країнами. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що у Сполучених Штатах нібито можуть готувати масштабний інцидент, подібний до теракту 11 вересня 2001 року.

Теракт 11 вересня. Фото з відкритих джерел

Алі Ларіджані у соцмережі X заявив, що США нібито готує спеціальний масштабний теракт, аби використаний його для виправдання подальшої ескалацію конфлікту проти Ірану. За його словами, за цим стоїть "мережа Епштейна", а Іран не підтримує тероризм.

"Я чув, що решта членів мережі Епштейна розробили змову, щоб створити інцидент, подібний до 11 вересня, і звинуватити в цьому Іран. Іран принципово виступає проти таких терористичних схем і не веде війни з американським народом", — написав Ларіджані.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Сполучені Штати та Ізраїль розпочали спільні удари по території Ірану. У відповідь Тегеран атакував об’єкти у сусідніх державах, зокрема американські військові бази.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здатні швидко перемогти Іран. Американський лідер зазначив, що Тегеран нібито вже шукає можливості для переговорів, однак нинішні умови не є вигідними для Вашингтона.

11 вересня 2001 року - це масштабна серія координованих терактів у США, під час яких терористи "Аль-Каїди" захопили чотири цивільні літаки. Два лайнери зруйнували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, а третій врізався в будівлю Пентагона, що призвело до загибелі майже 3000 людей. Ця трагедія докорінно змінила світову політику, правила авіаційної безпеки та поклала початок глобальній "війні з тероризмом".

