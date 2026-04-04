logo

BTC/USD

68986

ETH/USD

2109.52

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Иран объявил о готовности открыть Ормузский пролив, но есть важный нюанс
НОВОСТИ

Иран объявил о готовности открыть Ормузский пролив, но есть важный нюанс

Тегеран разрешает проход только «жизненно важным» грузам: остальным судам путь закрыт

4 апреля 2026, 18:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Иран частично смягчил свою позицию по Ормузскому проливу, заявив о готовности разрешить транзит отдельных судов. Речь идет исключительно о перевозках так называемых "товаров первой необходимости", тогда как для остальных кораблей проход остается закрытым. Об этом сообщает CNN.

Иран объявил о готовности открыть Ормузский пролив, но есть важный нюанс

Иран. Фото: из открытых источников

Согласно документу, опубликованному иранским агентством Tasnim News Agency, разрешение распространяется на суда, перевозящие потребительские товары и грузы для животноводства. При этом ключевое условие — такие суда должны направляться в иранские порты или уже работать в регионе.

Автором документа указан заместитель по вопросам коммерческого развития Хуман Фатхи, а адресован он руководству морской инфраструктуры страны. В нем подчеркивается, что соответствующие структуры обязаны содействовать прохождению таких судов через Ормузский пролив.

В то же время остается ряд принципиальных вопросов. В частности, неясно, какие именно грузы Тегеран будет относить к категории "первой необходимости". Также неизвестно, распространяется ли разрешение на суда, принадлежащие государствам, которые Иран считает недружественными.

Эксперты отмечают, что подобный шаг выглядит как попытка снизить международное давление, не отказываясь при этом от контроля над ключевой транспортной артерией. Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов мировой торговли, через который проходит значительная часть поставок нефти и газа.

На фоне продолжающейся напряженности вокруг региона такая "частичная разблокировка" может лишь временно стабилизировать ситуацию. Однако выборочный характер решений Тегерана создает дополнительные риски для глобальной логистики и усиливает неопределенность на энергетических рынках.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Иране выступили с резонансным заявлением об ударах вблизи атомной электростанции в Бушере, фактически предупредив о риске масштабной радиационной катастрофы для стран Персидского залива. Соответствующую позицию озвучил глава МИД Аббас Арагчи.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2026/04/04/world/live-news/iran-war-us-trump-oil?post-id=cmnk7edvq000c3d5szqkhmly7
Теги:

Новости

Все новости