Иран объявил о готовности открыть Ормузский пролив, но есть важный нюанс

Иран частично смягчил свою позицию по Ормузскому проливу, заявив о готовности разрешить транзит отдельных судов. Речь идет исключительно о перевозках так называемых "товаров первой необходимости", тогда как для остальных кораблей проход остается закрытым. Об этом сообщает CNN.

Согласно документу, опубликованному иранским агентством Tasnim News Agency, разрешение распространяется на суда, перевозящие потребительские товары и грузы для животноводства. При этом ключевое условие — такие суда должны направляться в иранские порты или уже работать в регионе.

Автором документа указан заместитель по вопросам коммерческого развития Хуман Фатхи, а адресован он руководству морской инфраструктуры страны. В нем подчеркивается, что соответствующие структуры обязаны содействовать прохождению таких судов через Ормузский пролив.

В то же время остается ряд принципиальных вопросов. В частности, неясно, какие именно грузы Тегеран будет относить к категории "первой необходимости". Также неизвестно, распространяется ли разрешение на суда, принадлежащие государствам, которые Иран считает недружественными.

Эксперты отмечают, что подобный шаг выглядит как попытка снизить международное давление, не отказываясь при этом от контроля над ключевой транспортной артерией. Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов мировой торговли, через который проходит значительная часть поставок нефти и газа.

На фоне продолжающейся напряженности вокруг региона такая "частичная разблокировка" может лишь временно стабилизировать ситуацию. Однако выборочный характер решений Тегерана создает дополнительные риски для глобальной логистики и усиливает неопределенность на энергетических рынках.

