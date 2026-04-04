Іран оголосив про готовність відкрити Ормузьку протоку, але є важливий нюанс

Іран частково пом'якшив свою позицію щодо Ормузької протоки, заявивши про готовність дозволити транзит окремих судів. Йдеться виключно про перевезення так званих "товарів першої необхідності", тоді як для інших кораблів прохід залишається закритим. Про це повідомляє CNN.

Іран. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом, опублікованим іранським агентством Tasnim News Agency, дозвіл поширюється на судна, які перевозять споживчі товари та вантажі для тваринництва. При цьому ключова умова — такі судна мають прямувати до іранських портів або вже працювати у регіоні.

Автором документа вказано заступника з питань комерційного розвитку Хумана Фатхі, а адресовано його керівництву морської інфраструктури країни. У ньому наголошується, що відповідні структури зобов'язані сприяти проходженню таких судів через Ормузьку протоку.

Водночас залишається низка принципових питань. Зокрема, неясно, які саме вантажі Тегеран відноситиме до категорії "першої необхідності". Також невідомо, чи поширюється дозвіл на судна, що належать державам, які вважає Іран недружніми.

Експерти зазначають, що подібний крок виглядає як спроба знизити міжнародний тиск, не відмовляючись при цьому контролювати ключову транспортну артерію. Ормузька протока залишається одним із найважливіших маршрутів світової торгівлі, через який проходить значна частина постачань нафти та газу.

На тлі напруженості навколо регіону таке "часткове розблокування" може лише тимчасово стабілізувати ситуацію. Однак вибірковий характер рішень Тегерана створює додаткові ризики для глобальної логістики та посилює невизначеність на енергетичних ринках.

