Ядерный шантаж Ирана: Тегеран пугает радиационной катастрофой и вспоминает об Украине

В Иране выступили с резонансным заявлением об ударах вблизи атомной электростанции в Бушере, фактически предупредив о риске масштабной радиационной катастрофы для стран Персидского залива. Соответствующую позицию озвучил глава МИД Аббас Арагчи.

Аббас Арагчи. Фото: из открытых источников

В своем сообщении в соцсети Х он провел параллели с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, напомнив о реакции Запада на боевые действия вблизи украинского ядерного объекта.

"Помните возмущение по поводу Запорожской АЭС? Израиль и США уже четыре раза бомбили нашу станцию в Бушере", — заявил дипломат.

Одновременно Тегеран усилил риторику, заявив о возможных последствиях для всего региона.

По словам Арагчи, в случае продолжения атак радиоактивные осадки могут распространиться далеко за пределы Ирана. В частности, под угрозой якобы окажутся столицы стран Персидского залива.

Такие заявления эксперты расценивают, как элемент давления и попытку сформировать международную реакцию. В них также усматривают информационные манипуляции, направленные на сравнение ситуации вокруг Бушерской АЭС с украинским сценарием.

На фоне обострения конфликта вокруг Ирана тема безопасности ядерных объектов вновь выходит на первый план. Любые удары вблизи подобных объектов вызывают опасения международного сообщества из-за риска неконтролируемых последствий.

Ситуация вокруг Бушера добавляет напряженности в и без того нестабильный регион, где пересекаются интересы крупных игроков. Угроза потенциального радиационного инцидента может стать фактором дальнейшей эскалации и усилить давление на стороны конфликта.

Таким образом, ядерная риторика Тегерана становится новым инструментом в информационной войне, повышая ставки не только на поле боя, но и на уровне глобальной безопасности.

