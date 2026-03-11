Иран объявил о следующем шаге: какие новые цели выбрали для ударов

Тегеран официально заявил о готовности расширить географию своих ударов, избрав новыми целями финансовые институты на Ближнем Востоке. Как сообщает CBS News, иранское военное командование планирует атаковать банковские учреждения, имеющие связи с Вашингтоном и Тель-Авивом.

война в Иране

Это заявление стало реакцией на вероятную атаку, которую недавно испытал один из иранских банков. Представитель вооруженных сил Ирана подчеркнул, что операции против иностранных финансовых структур являются актом возмездия.

Военное руководство страны выступило с жестким предупреждением для гражданского населения региона, призывая людей избегать нахождения вблизи потенциальных объектов атаки.

"Он предупредил людей держаться на расстоянии не менее километра от банков в этом регионе", — отмечается в сообщении медиа.

Такой шаг по Ирану сигнализирует о переходе противостояния в новую плоскость — атаке на экономическую инфраструктуру союзников США. Эксперты опасаются, что реализация этих угроз может повлечь за собой хаос в финансовой системе Ближнего Востока и спровоцировать очередной виток вооруженного конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Тегеран прибег к опасной эскалации в регионе Персидского залива. По данным американской разведки, Иран начал операцию по минированию акватории Ормузского пролива. Об этом сообщила репортер CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс.

Тактика иранских сил заключается в использовании мобильных групп. "Для минирования Иран использует небольшие катера, которые могут перевозить по 2-3 мин каждый", — отмечает журналистка со ссылкой на собственные источники.