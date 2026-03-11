Іран оголосив про наступний крок: які нові цілі обрали для ударів

Тегеран офіційно заявив про готовність розширити географію своїх ударів, обравши новими цілями фінансові інституції на Близькому Сході. Як повідомляє CBS News, іранське військове командування планує атакувати банківські установи, які мають зв’язки з Вашингтоном та Тель-Авівом.

війна в Ірані

Ця заява стала реакцією на ймовірну атаку, якої нещодавно зазнав один із іранських банків. Представник збройних сил Ірану наголосив, що операції проти іноземних фінансових структур є актом відплати.

Військове керівництво країни виступило з жорстким попередженням для цивільного населення регіону, закликаючи людей уникати перебування поблизу потенційних об'єктів атаки.

"Він попередив людей триматися на відстані не менше кілометра від банків у цьому регіоні", — зазначається у повідомленні медіа.

Такий крок Ірану сигналізує про перехід протистояння у нову площину — атаку на економічну інфраструктуру союзників США. Експерти побоюються, що реалізація цих погроз може спричинити хаос у фінансовій системі Близького Сходу та спровокувати черговий виток збройного конфлікту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Тегеран вдався до небезпечної ескалації в регіоні Перської затоки. За даними американської розвідки, Іран розпочав операцію з мінування акваторії Ормузької протоки. Про це повідомила репортерка CBS News при Білому домі Дженніфер Джейкобс.

Тактика іранських сил полягає у використанні мобільних груп. "Для мінування Іран використовує невеличкі катери, які можуть перевозити по 2-3 міни кожний", — зазначає журналістка з посиланням на власні джерела.