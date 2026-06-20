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Иран объявил о закрытии Ормузского пролива: мировые рынки готовятся к новому шоку

Тегеран пригрозил дальнейшими шагами из-за действий Израиля и США, но Вашингтон заявляет, что доказательств блокирования стратегического маршрута нет

20 июня 2026, 17:50
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Кравцев Сергей

Иранское военное командование заявило о закрытии Ормузского пролива для судоходства, что может иметь серьезные последствия для мировой торговли и энергетических рынков. Именно по этой водной артерии проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного газа.

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива: мировые рынки готовятся к новому шоку

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

О решении объявил Центральный штаб объединенного военного командования Ирана Хатам аль-Анбия. В Тегеране объяснили свои действия якобы нарушением Израилем режима прекращения огня в Ливане, а также невыполнением Соединенными Штатами отдельных положений предварительных договоренностей.

Иранские военные заявили, что закрытие пролива является лишь первым шагом в ответ на действия противников. В случае дальнейшей эскалации они пригрозили новыми мерами, которые должны заставить другие стороны выполнять взятые на себя обязательства.

Впрочем, в Вашингтоне подвергли сомнению реальность таких заявлений. Вице-президент США Джей Ди Венс в интервью американским медиа заявил, что пока нет никаких подтверждений фактической блокировки судоходства через Ормузский пролив.

Несмотря на резкие заявления, стороны демонстрируют готовность к продолжению дипломатических контактов. По информации иранского агентства Fars, переговорная делегация Ирана в ближайшее время отправится в Швейцарию для нового консультационного раунда с представителями США.

Аналитики отмечают, что ситуация выглядит противоречивой: с одной стороны Тегеран повышает ставки и демонстрирует готовность к жестким действиям, а с другой – не отказывается от переговорного процесса по урегулированию конфликтов в регионе и будущего иранской ядерной программы.

На фоне этих заявлений международные рынки внимательно следят за развитием событий, ведь любые ограничения движения через Ормузский пролив могут спровоцировать резкий рост цен на энергоносители и новую волну нестабильности в мировой экономике.

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Источник: https://edition.cnn.com/2026/06/20/world/live-news/iran-war-trump-israel-lebanon?post-id=cmqmdyk76000c396s8ae4atzg
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