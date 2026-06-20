Іран оголосив про закриття Ормузької протоки: світові ринки готуються до нового шоку

Іранське військове командування заявило про закриття Ормузької протоки для судноплавства, що може мати серйозні наслідки для світової торгівлі та енергетичних ринків. Саме через цю водну артерію проходить значна частина світового експорту нафти та скрапленого газу.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

Про рішення оголосив Центральний штаб об’єднаного військового командування Ірану "Хатам аль-Анбія". У Тегерані пояснили свої дії нібито порушенням Ізраїлем режиму припинення вогню в Лівані, а також невиконанням Сполученими Штатами окремих положень попередніх домовленостей.

Іранські військові заявили, що закриття протоки є лише першим кроком у відповідь на дії супротивників. У разі подальшої ескалації вони пригрозили новими заходами, які мають змусити інші сторони виконувати взяті на себе зобов’язання.

Втім, у Вашингтоні поставили під сумнів реальність таких заяв. Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю американським медіа заявив, що наразі немає жодних підтверджень фактичного блокування судноплавства через Ормузьку протоку.

Попри різкі заяви, сторони водночас демонструють готовність до продовження дипломатичних контактів. За інформацією іранського агентства Fars, переговорна делегація Ірану найближчим часом вирушить до Швейцарії для нового раунду консультацій із представниками США.

Аналітики зазначають, що ситуація виглядає суперечливою: з одного боку, Тегеран підвищує ставки та демонструє готовність до жорстких дій, а з іншого – не відмовляється від переговорного процесу щодо врегулювання конфліктів у регіоні та майбутнього іранської ядерної програми.

На тлі цих заяв міжнародні ринки уважно стежать за розвитком подій, адже будь-які обмеження руху через Ормузьку протоку можуть спровокувати різке зростання цін на енергоносії та нову хвилю нестабільності у світовій економіці.

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