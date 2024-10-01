Иран отреагировал на новую операцию Израиля: готов ли вступить в войну

Власти Ирана обещают "решительную реакцию" на операции Израиля против иранских союзников в регионе Ближнего Востока. Однако Тегеран, вероятно, плохо просчитал риск, на который готов решиться Иерусалим. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Sky News.

Иран. Фото: из открытых источников

Авторы материала допускают, что перед лицом масштабной атаки на исламские группировки, Израиль может определить следующей наибольшей угрозой ядерные объекты Ирана. Негласные правила, которые в прошлом сдерживали прямое нападение Израиля на Иран, были перечеркнуты после убийства лидера "Хезболлы" в Ливане, ликвидации значительной части ХАМАСа в Секторе Газа и крупных авиаударов по объектам хуситов в Йемене.

Отмечается, что теперь израильские войска решились на еще один важный шаг – наземное вторжение в Ливан, пытаясь нанести долговременный ущерб "Хезболле", — крупнейшей военизированной силе региона и ценнейшему "страховому полису" Ирана.

Скорость и интенсивность событий, делают невозможными прогнозы касательно будущего. Однако приоритетной задачей для Ирана будет попытка восстановить силы сдерживания. Но есть вероятность, подчеркивают журналисты, что делать ответный шаг для Тегерана слишком поздно.

Издание отмечает, что действия Израиля направлены на достижение фундаментального изменения баланса сил в регионе, где "ось сопротивления" Тегерана — вооруженные группировки, финансируемые, оснащаемые и тренируемые Ираном, и действующие в его интересах, — стала чрезвычайно мощной силой.

СМИ отмечает, президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил израильские атаки против "Хезболлы", ХАМАСа и хуситов и пообещал решительный ответ, но при этом не стал уточнять, каким именно будет этот ответ.

"Мы не можем принять такие действия, и они не останутся без ответа", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — началось то, о чем предупреждали: куда направились израильские войска.



