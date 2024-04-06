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Иран планирует массированную атаку на Израиль: что известно

Тегеран планирует ответить на израильские удары по иранскому консульству

сегодня, 00:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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Иран планирует в ближайшие дни совершить массированную атаку на территорию Израиля, пишет издание CBS News со ссылкой на собственные источники.

Иран планирует массированную атаку на Израиль: что известно

Иран собирается в ближайшие дни атаковать Израиль. Фото из открытых источников

Сообщается, что Израиль и США считают, что Иран намерен отомстить за бомбардировку Израилем консульства в Сирии и планирует в ближайшие 48 часов ответную атаку с применением беспилотников, а также баллистических и крылатых ракет.

Издание пишет, что пока неизвестно, откуда будут запущены дроны и ракеты — из Ирака или Сирии, что позволит Тегерану отрицать свою причастность к атаке, или с иранской территории.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники Ирана отреагировали на удар Израиля по их консульству, заявив, что они имеют полное право ответить на нападение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у города Часов Яр в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация с начала российского полномасштабного вторжения. Оккупанты применяют дроны против гражданского населения, а постоянные обстрелы наносят значительные разрушения городу. В городе почти не осталось бизнеса, приобрести продукты люди могут только в одном магазине, который продолжает работать.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что строя отношения с США, украинские власти должны всегда помнить, что для американских политиков главный приоритет – внутренний рынок, а не международные отношения, считает политолог Андрей Городницкий. Политолог отметил, что не зря многие американцы поддерживают позицию Дональда Трампа, что страны НАТО должны сделать Альянс сильным за собственные, а не за американские средства.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/iran-to-retaliate-israeli-bombing-syria-consulate-officials-believe/
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