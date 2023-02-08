Иран показал секретную военную базу в горах

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Иран открыл новую секретную военную базу, расположенную в горах. Событие произошло через две недели после крупнейших общих учений США и Израиля, постоянных врагов иранского режима. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Al Jazeera.
Иран показал военную базу в горах. Фото из открытых источников
Иранская военная база "Орел 44" построена в горах для защиты от ракет и бомбардировок. На обнародованном видео показаны военные самолеты, участвующие в тренировочных миссиях день и ночь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Также иранские военные показали новую ракету большой дальности под названием Asef, установленную на российские самолеты Су-24. Кроме того, сотрудничество между Ираном и Россией усиливается. Главнокомандующий иранскими силами заявил, что вскоре они ждут новые самолеты.
Открытие базы состоялось через несколько дней после совместного обучения военных США и Израиля, подвергшихся критике правительства Ирана.
Расположение секретной базы Ирана неизвестно. Посмотреть видео, на котором показана иранская секретная военная база, можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французские военные конфисковали крупную партию иранского оружия.
Также "Комментарии" писали о том, что Япония требует вернуть от России свои оккупированные территории.
Обсуждения
Новости