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Иран поставил крест на договоренностях из США: Тегеран сделал жесткое заявление

После новых ударов Вашингтона переговорный процесс фактически остановился, а в Иране заявили, что теперь будут сосредоточены только на обороне страны

18 июля 2026, 19:00
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Кравцев Сергей

Иран официально заявил о приостановлении выполнения своих обязательств по договоренностям с Соединенными Штатами, которые были достигнуты после июньского меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Хазем Гарибабади, слова которого приводит CNN.

Иран поставил крест на договоренностях из США: Тегеран сделал жесткое заявление

Иран. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, Тегеран считает, что именно Вашингтон первым нарушил достигнутые договоренности, нанеся новые удары и фактически сорвав процесс урегулирования.

"Мы вели переговоры, но американская сторона прибегла к агрессивным действиям, нарушив собственные обязательства. В ответ мы приостановили исполнение всех своих обязательств", – заявил Гарибабади в эфире государственного телевидения.

Июньский меморандум между США и Ираном положил конец недельному военному противостоянию и открыл возможность для новых переговоров при посредничестве Катара и Пакистана. Однако вскоре процесс фактически зашел в тупик после нового обмена ударами между сторонами.

В Тегеране отмечают, что главным приоритетом остается защита государства, а не дипломатический диалог. Гарибабади подчеркнул, что Иран намерен "твердо и решительно" реагировать на любые дальнейшие действия США.

Ранее аналогичную позицию озвучил и представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи. Он заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к переговорам и продолжит отвечать на американские удары.

Таким образом, дипломатический процесс, еще несколько недель назад считавшийся шансом на деэскалацию, фактически поставлен на паузу. Эксперты не исключают, что это может привести к новому обострению отношений между Вашингтоном и Тегераном и усложнить любые попытки достижения компромисса.

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Источник: https://www.cnn.com/2026/07/18/world/live-news/iran-war-trump?post-id=cmrqc8aft00003j6silwf7bg8
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