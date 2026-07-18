Іран поставив хрест на домовленостях із США: Тегеран зробив жорстку заяву

Іран офіційно заявив про призупинення виконання своїх зобов'язань за домовленостями зі Сполученими Штатами, які були досягнуті після червневого меморандуму про взаєморозуміння. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану Хазем Гарібабаді, слова якого наводить CNN.

Іран. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, Тегеран вважає, що саме Вашингтон першим порушив досягнуті домовленості, завдавши нових ударів і фактично зірвавши процес врегулювання.

"Ми вели переговори, але американська сторона вдалася до агресивних дій, порушивши власні зобов'язання. У відповідь ми призупинили виконання всіх своїх зобов'язань", – заявив Гарібабаді в ефірі державного телебачення.

Червневий меморандум між США та Іраном поклав край кількатижневому військовому протистоянню й відкрив можливість для нових переговорів за посередництва Катару та Пакистану. Однак уже невдовзі процес фактично зайшов у глухий кут після нового обміну ударами між сторонами.

У Тегерані наголошують, що наразі головним пріоритетом залишається захист держави, а не дипломатичний діалог. Гарібабаді підкреслив, що Іран має намір "твердо і рішуче" реагувати на будь-які подальші дії США.

Раніше аналогічну позицію озвучив і речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї. Він заявив, що Тегеран не планує повертатися до переговорів і продовжить відповідати на американські удари.

Таким чином, дипломатичний процес, який ще кілька тижнів тому вважався шансом на деескалацію, фактично поставлено на паузу. Експерти не виключають, що це може призвести до нового загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном та ускладнити будь-які майбутні спроби досягти компромісу.

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