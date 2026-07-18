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Трамп знайшов нового винного: чому президент США накинувся із новими погрозами на Канаду

Білий дім звинуватив Оттаву в "навмисній недбалості", хоча саме канадські пожежні десятиліттями допомагають американцям боротися зі стихією

18 липня 2026, 07:45
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував владу Канади через масштабні лісові пожежі, дим від яких накрив значну частину Середнього Заходу та Східного узбережжя США. У публікації у Truth Social американський лідер заявив, що має намір обговорити ситуацію з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, а також поклав на Оттаву відповідальність за погіршення якості повітря у Сполучених Штатах.

Трамп знайшов нового винного: чому президент США накинувся із новими погрозами на Канаду

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, канадська влада нібито не забезпечує належного догляду за лісами і допускає накопичення сухостою, що призводить до щорічних катастрофічних пожеж. Президент США назвав те, що відбувається, "навмисною недбалістю" і заявив, що наслідки таких дій обходяться американській економіці в мільярди доларів. Більше того, він запропонував враховувати збитки від забруднення повітря при розрахунку діючих торгових мит щодо Канади.

Тим часом сама Канада переживає один із найважчих сезонів лісових пожеж за останні роки. За офіційними даними, вогнем вже знищено понад шість мільйонів гектарів лісів. У провінціях Британська Колумбія та Альберта продовжують діяти понад 450 вогнищ займання, більшість з яких залишаються неконтрольованими. З небезпечних районів евакуйовано мешканців кількох населених пунктів, а температура місцями перевищує 37 градусів.

До боротьби зі стихією залучено близько 150 літаків та вертольотів, а також підрозділи армії. Канадська влада звернулася за міжнародною допомогою, і до країни вже прибули пожежники з Австралії та Південної Африки.

При цьому критика Трампа викликала дискусію, оскільки Канада вже понад 40 років регулярно допомагає США під час великих природних пожеж. Канадські фахівці неодноразово прямували до Каліфорнії, Орегону та інших американських штатів, а унікальні літаки-амфібії Canadair CL-415 вважаються одними з найефективніших засобів боротьби з вогнем.

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Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116936952365066409
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