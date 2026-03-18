Иран потерял фактического руководителя: смерть Али Лариджани после израильского удара признали в Тегеране

Официальное информационное агентство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) FARS подтвердило гибель одной из самых влиятельных фигур иранского режима — Али Лариджани. Ранее об успешной ликвидации секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана в результате прицельного ракетного удара отчиталась Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Али Лариджани

Несмотря на то, что после смерти аятоллы Али Хаменеи новым Верховным лидером формально избрали его сына Моджтабу, аналитики отмечают: фактическое управление государством сосредотачивалось в руках погибшего. Именно "страной руководил именно Лариджани, координировавший ключевые решения страны", выступая главным архитектором внутренней и внешней политики Тегерана.

Утрата Лариджани создает серьезный вакуум власти в силовых и политических структурах Ирана. Как сообщают государственные ресурсы, "о факте гибели Лариджани сообщает официальное информационное агентство Корпуса стражей исламской революции FARS", ставящее точку в предположениях о его судьбе после атаки.

Это событие может привести к масштабной дестабилизации внутри руководящей верхушки Ирана, поскольку именно Лариджани считался главным стабилизирующим фактором в переходный период после смены формального лидера.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мир заговорил о новой волне эскалации на Ближнем Востоке и угрозе радиационной катастрофы. Согласно сообщениям иранской стороны, объектом атаки стала стратегически важная атомная электростанция.