Іран втратив фактичного керівника: смерть Алі Ларіджані після ізраїльського удару визнали в Тегерані
Іран втратив фактичного керівника: смерть Алі Ларіджані після ізраїльського удару визнали в Тегерані

Ліквідація стратега: Корпус вартових ісламської революції підтвердив смерть реального лідера країни Ларіджані

18 березня 2026, 00:28
Офіційне інформаційне агентство Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) FARS підтвердило загибель однієї з найвпливовіших постатей іранського режиму — Алі Ларіджані. Раніше про успішну ліквідацію секретаря Вищої ради нацбезпеки Ірану внаслідок прицільного ракетного удару прозвітувала Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Алі Ларіджані

Попри те, що після смерті аятоли Алі Хаменеї новим Верховним лідером формально обрали його сина Моджтабу, аналітики наголошують: фактичне управління державою зосереджувалося в руках загиблого. Саме "країною керував саме Ларіджані, який координував ключові рішення країни", виступаючи головним архітектором внутрішньої та зовнішньої політики Тегерана.

Втрата Ларіджані створює серйозний вакуум влади в силових та політичних структурах Ірану. Як повідомляють державні ресурси, "про факт загибелі Ларіджані повідомляє офіційне інформаційне агентство Корпусу вартових ісламської революції FARS", що ставить крапку у припущеннях щодо його долі після атаки.

Ця подія може призвести до масштабної дестабілізації всередині керівної верхівки Ірану, оскільки саме Ларіджані вважався головним стабілізуючим фактором у перехідний період після зміни формального лідера.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що світ заговорив про нову хвилю ескалації на Близькому Сході та загрозу радіаційної катастрофи. Згідно з повідомленнями іранської сторони, об'єктом атаки стала стратегічно важлива атомна електростанція.                                                                                         



