Вибухи на АЕС: повідомляється про ядерну загрозу

Світ заговорив про нову хвилю ескалації на Близькому Сході та загрозу радіаційної катастрофи. Згідно з повідомленнями іранської сторони, об'єктом атаки стала стратегічно важлива атомна електростанція.

Бушерська АЕС

Державні структури Ірану, зокрема представники "Корпусу вартових ісламської революції", стверджують, що удар був здійснений ізраїльськими військово-повітряними силами. За їхніми даними, авіаційна бомба влучила безпосередньо у територію станції. "Щойно було завдано удару по території АЕС в іранському місті Бушер", — йдеться у терміновій заяві КВІР.

Наразі уточнюється інформація щодо масштабів руйнувань та можливого пошкодження енергоблоків. Офіційні джерела Ірану наголошують на критичності ситуації, зазначаючи, що "авіабомба впала на атомну електростанцію в місті Бушер".

Ізраїльська сторона наразі не надала офіційних коментарів щодо проведення операції. Світова спільнота уважно стежить за розвитком подій, оскільки будь-яке пошкодження діючої АЕС несе пряму ядерну загрозу для всього регіону.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в адміністрації Дональда Трампа відбулися кадрові потрясіння: Джо Кент, який очолював Національний контртерористичний центр, офіційно склав свої повноваження. Причиною такого рішення стала незгода посадовця з актуальною зовнішньою політикою США на Близькому Сході.

Коментуючи свій крок, Кент відкрито виступив проти збройного конфлікту з Тегераном. "Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані", — підкреслив він у своїй заяві.