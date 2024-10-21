logo

BTC/USD

67665.59

ETH/USD

2651.32

LTC/USD

70.91

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Иран пожаловался в ООН: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран пожаловался в ООН: какая причина

Из-за возможности атаки Израиля по ядерным объектам, Иран написал письмо в ООН.

21 октября 2024, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи рассказал, что Тегеран направил в ядерный надзорный орган ООН письмо с критикой Израиля, которое якобы готовится атаковать ядерные объекты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times of Israel.

Иран пожаловался в ООН: какая причина

Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи. Фото: mfa.gov.ir

Эсмаил Багаи обратился к МАГАТЭ, которая является надзорным органом НАТО по ядерным вопросам, из-за угроз со стороны Израиля. По его словам, Израиль, рассматривая возможность нанести удары по ядерным объектам Ирана, что нарушает резолюции ООН.

"Угрозы атаковать ядерные объекты противоречат резолюциям ООН... и осуждаются... мы направили письмо об этом в... ядерный надзорный орган ООН", — заявил спикер.

The Times of Israel отмечает, что после того, как Иран выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет, израильская армия начала якобы рассматривать ядерные объекты Ирана как потенциальные цели для атаки ЦАХАЛа.

Напомним, что обострение на Ближнем Востоке началось в октябре 2023 года, когда боевики из поддерживаемого Ираном ХАМАСа атаковали Израиль, убили гражданских, а часть взяли в плен. Как следствие, ЦАХАЛ провел операцию по зачистке Сектора Газы и ликвидировал нескольких лидеров организации, что вызвало возмущение в Иране, который атаковал Израиль ракетами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США отправили в Израиль современный ракетный комплекс.

Также "Комментарии" писали о предупреждениях от Соединенных Штатов для Ирана. Администрация Байдена назвала шаг, который будет считаться войной против Америки и приведет к серьезным последствиям для Тегерана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/iran-says-it-complained-to-un-about-israeli-threats-to-attack-nuclear-sites/
Теги:

Новости

Все новости