Иран пожаловался в ООН: какая причина

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи рассказал, что Тегеран направил в ядерный надзорный орган ООН письмо с критикой Израиля, которое якобы готовится атаковать ядерные объекты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times of Israel.



Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи. Фото: mfa.gov.ir

Эсмаил Багаи обратился к МАГАТЭ, которая является надзорным органом НАТО по ядерным вопросам, из-за угроз со стороны Израиля. По его словам, Израиль, рассматривая возможность нанести удары по ядерным объектам Ирана, что нарушает резолюции ООН.

"Угрозы атаковать ядерные объекты противоречат резолюциям ООН... и осуждаются... мы направили письмо об этом в... ядерный надзорный орган ООН", — заявил спикер.

The Times of Israel отмечает, что после того, как Иран выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет, израильская армия начала якобы рассматривать ядерные объекты Ирана как потенциальные цели для атаки ЦАХАЛа.

Напомним, что обострение на Ближнем Востоке началось в октябре 2023 года, когда боевики из поддерживаемого Ираном ХАМАСа атаковали Израиль, убили гражданских, а часть взяли в плен. Как следствие, ЦАХАЛ провел операцию по зачистке Сектора Газы и ликвидировал нескольких лидеров организации, что вызвало возмущение в Иране, который атаковал Израиль ракетами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США отправили в Израиль современный ракетный комплекс.

Также "Комментарии" писали о предупреждениях от Соединенных Штатов для Ирана. Администрация Байдена назвала шаг, который будет считаться войной против Америки и приведет к серьезным последствиям для Тегерана.