Иран припигнет огонь против Трампа только в одном случае: озвучен резкий ультиматум

Иран заявил, что любое возможное перемирие с США может считаться содержательным только при выполнении четких условий, в том числе прекращение морской блокады и остановка военных действий со стороны Израиля. Об этом написал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети X, очертив позицию Тегерана по дальнейшей деэскалации конфликта.

По его словам, договоренность о прекращении огня возможна только тогда, когда будут устранены действия, которые Иран считает давлением на мировую экономику. В частности, он подверг резкой критике ограничения морских путей, назвав это инструментом шантажа международной торговли.

Отдельно Тегеран настаивает на полном прекращении, как он выразился, "агрессивных действий" со стороны Израиля по разным направлениям. В иранском заявлении также подчеркивается, что открытие Ормузского пролива зависит от отсутствия нарушений договоренностей и сохранения стабильности в регионе.

Галибаф подчеркнул, что военное давление, по мнению Тегерана, не привело к достижению стратегических целей его оппонентов и не приведет к ним в будущем. Единственным путём к урегулированию он назвал признание прав иранской стороны и учет ее интересов.

На фоне этих заявлений ситуация вокруг возможных переговоров между Ираном и США остается неопределенной. Представители иранского МИДа ранее заявляли, что новый раунд диалога с Вашингтоном не планируется, несмотря на сигналы о подготовке встреч.

В то же время, американская сторона говорила о возможных консультациях, однако Тегеран не подтвердил участия. Несмотря на объявление о продлении режима прекращения огня, перспективы долгосрочного урегулирования остаются открытыми, а временные рамки завершения конфликта официально не определены.

