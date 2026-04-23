Іран припигнить вогонь проти Трампа лише в одному випадку: озвучено різкий ультиматум

Іран заявив, що будь-яке можливе перемир’я зі США може вважатися змістовним лише за виконання чітких умов, серед яких — припинення морської блокади та зупинка військових дій з боку Ізраїлю. Про це написав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф у соцмережі X, окресливши позицію Тегерана щодо подальшої деескалації конфлікту.

За його словами, домовленість про припинення вогню можлива лише тоді, коли будуть усунуті дії, які Іран вважає тиском на світову економіку. Зокрема, він різко розкритикував обмеження морських шляхів, назвавши це інструментом шантажу міжнародної торгівлі.

Окремо Тегеран наполягає на повному припиненні, як він висловився, "агресивних дій" з боку Ізраїлю на різних напрямках. В іранській заяві також підкреслюється, що відкриття Ормузької протоки залежить від відсутності порушень домовленостей та збереження стабільності в регіоні.

Галібаф наголосив, що військовий тиск, на думку Тегерана, не привів до досягнення стратегічних цілей його опонентів і не призведе до них у майбутньому. Єдиним шляхом до врегулювання він назвав визнання прав іранської сторони та врахування її інтересів.

На тлі цих заяв ситуація навколо можливих переговорів між Іраном і США залишається невизначеною. Представники іранського МЗС раніше заявляли, що новий раунд діалогу з Вашингтоном не планується, попри сигнали про підготовку зустрічей.

Водночас американська сторона говорила про можливі консультації, однак Тегеран не підтвердив участі. Попри оголошення про продовження режиму припинення вогню, перспективи довгострокового врегулювання залишаються відкритими, а часові рамки завершення конфлікту офіційно не визначені.

Як вже писали "Коментарі", під час пресконференції у Братиславі 22 квітня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо несподівано пом’якшив свою позицію щодо підтримки України та заявив про готовність схвалити масштабний європейський кредитний пакет обсягом 90 мільярдів євро. Водночас він висунув чітку умову — повне і безперебійне відновлення транзиту російської нафти через магістраль "Дружба".