Иран просил о помощи у своего "врага" после авиакатастрофы президента Раиси: что известно

Представители Иранского правительства обращались о помощи в Соединенные Штаты после авиакатастрофы с президентом Ибрагимом Раиси, но Вашингтон "не смог".

Авиакатастрофа президента Раиси (фото из открытых источников)

Об этом информирует представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, на которого ссылается Reuters .

"Иранское правительство обратилось к нам с просьбой о помощи. Мы четко дали им понять, что предложим помощь, как мы делаем в ответ на любую просьбу иностранного правительства в подобных ситуациях", — сообщил Миллер.

Спикер Госдепа добавил, что Америка так и не смогла помочь Ирану по "логистическим причинам".

Отвечая на вопрос, не обеспокоены ли США тем, что Тегеран может обвинять Вашингтон в гибели президента Ирана, глава Пентагона Ллойд Остин отрицал связь между США и авиакатастрофой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ждет Иран после смерти президента Раиси . 20 мая было официально подтверждено, что президент Ирана Ибрагим Раиси погиб сутками ранее в крушении вертолета на границе с Азербайджаном. Обязанности президента к новым выборам будет выполнять вице-президент Мухаммед Мохбар, являющийся сторонником России и противостояния с Западом.

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков уверяет, что гибель президента Раиси не повлияет ни на внешнеполитические процессы, ведущие Иран, ни на внутренние. Нет в иранскую поддержку РФ, совместное участие в "оси зла", куда входит также Северная Корея.

Итак, продолжает он, светская власть (президент, вице-президент и т.п.) – это только третий уровень власти в современном Иране. Они необходимы для теократии, чтобы произносить какие-то слова на международных конференциях, представлять Иран в ООН.

