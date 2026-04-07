Главная Новости Мир Ближний Восток Иран тоже хочет завершения войны: что предложил США
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран тоже хочет завершения войны: что предложил США

Документ содержит ряд ключевых требований Тегерана

7 апреля 2026, 07:37
Кравцев Сергей

Официальный Тегеран представил комплексное предложение по 10 пунктам, направленное на прекращение войны с США и Израилем. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Иран. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, хотя полное содержание всех пунктов до сих пор держится в тайне, собеседники издания среди иранских чиновников отмечают, что документ содержит ряд ключевых требований Тегерана.

В частности, Иран настаивает на гарантиях от дальнейших военных ударов, полном снятии санкций, а также прекращении израильских атак по позициям группировки "Хезболла" в Ливане. В Тегеране эти условия рассматриваются как базовые для любого дальнейшего политического процесса.

В ответ Иран декларирует готовность пойти на ответные шаги в сфере региональной безопасности. Среди них – прекращение блокировки Ормузского пролива, одного из важных мировых морских маршрутов поставок энергоносителей.

Отдельно предлагается экономический механизм регулирования судоходства: введение сбора в размере 2 млн. долларов за проход каждого судна. Вырученные средства планируется частично направлять на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате ударов США и Израиля, а также распределять между Ираном и Оманом как государством-партнером по другую сторону пролива.

Таким образом, по замыслу Тегерана финансовая модель должна заменить требования о прямой компенсации убытков.

В то же время, иранские государственные медиа обращают внимание, что инициатива не включает в себя простого режима прекращения огня. Речь же идет о стремлении к "окончательному завершению войны" на условиях, соответствующих стратегическому видению Ирана.

Читайте на портале "Комментарии" — Иран заявил, что не согласится на прекращение огня с Соединенными Штатами без четких гарантий того, что боевые действия не возобновятся. В Тегеране считают, что простая пауза в войне может дать США возможность перегруппироваться и подготовить новые атаки по Ирану.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/04/06/world/middleeast/iran-10-point-proposal.html
